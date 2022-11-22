مصرع 11 شخصا وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة أنه وفي حصيلة أولية، لقي 11 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 43 آخرون، في حادثة سير سجلت صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة.

وأوضح المصدر أنه ، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر أنه تم فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات حادثة السير هاته.