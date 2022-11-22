الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بعيد بلاده الوطني

بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نجيب ميقاتي، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات لنجيب ميقاتي بموفور الصحة والهناء وللشعب اللبناني الشقيق باطراد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أستحضر، بكل اعتزاز، ما يربط شعبينا وبلدينا من علاقات أخوية متينة، أؤكد لمعاليكم حرصنا بالمملكة المغربية على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب”.