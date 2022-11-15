تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير

تم، اليوم الثلاثاء، تنصيب محمد بلحسن، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.

وحضر مراسيم التنصيب، على الخصوص، أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وكريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وكذا عدد من القضاة بالدائرة القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب بلحسن، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب، مبرزا أنه على دراية بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه والتي تتطلب منه السهر على تطبيق القانون ونشر قيم العدالة.

وأكد التزامه بالعمل بجد من أجل الرقي برسالة القضاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وتعزيز وإعادة الثقة في السلطة القضائية، مشددا على أهمية العمل بتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل نفوذ هذه الدائرة، من أجل مصلحة المتقاضين.

وأشار إلى أنه سيجد من أطر وموظفي المحكمة وكافة مكونات أسرة العدالة بأكادير، السند لبلوغ النجاعة في العمل القضائي بهذه المحكمة لتحقيق انتظارات سكان الإقليم في تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشغل بلحسن منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قبل أن يتم تعيينه على رأس النيابة العامة بأكادير، كما شغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة.

وكان جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته المولوية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم في المملكة.

وهمت هذه التعيينات 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

(ومع)