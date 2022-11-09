fbpx
وطنية

إنارة‭ ‬الكركرات‭ ‬بـ7‭.‬7‭ ‬ملايير

منذ 6 دقائق
المشروع‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬تنمية‭ ‬المنطقة‭         (‬خاص‭)‬
محطة‭ ‬لتحلية‭ ‬المياه‭ ‬وبئر‭ ‬لضخ‭ ‬432‭ ‬مترا‭ ‬مكعبا‭ ‬يوميا‭ ‬وشبكة‭ ‬للربط‭ ‬بالمركز‭ ‬الحدودي توهجت‭ ‬أضواء‭ ‬الإنارة‭ ‬العمومية‭ ‬بمركز‭ ‬الكركرات‭ ‬الحدودي‭ ‬بإقليم‭ ‬أوسرد،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬التدشين‭ ‬الرسمي‭ ‬لمشروع‭ ‬الكهربة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التشغيل‭ ‬الفعلي‭ ‬للربط‭ ‬بالشبكة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لبئر‭ ‬كندوز‭.‬ وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬انتقالية،‭ ‬أيضا،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الانتهاء‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى