وطنية
إنارة الكركرات بـ7.7 ملايير
محطة لتحلية المياه وبئر لضخ 432 مترا مكعبا يوميا وشبكة للربط بالمركز الحدودي توهجت أضواء الإنارة العمومية بمركز الكركرات الحدودي بإقليم أوسرد، أول أمس (الاثنين)، بعد التدشين الرسمي لمشروع الكهربة عن طريق التشغيل الفعلي للربط بالشبكة الكهربائية لبئر كندوز. وتعتبر هذه المرحلة انتقالية، أيضا، في انتظار الانتهاءأكمل القراءة »
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