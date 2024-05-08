مزور تتقشف في اقتناء سيارات الوزارة

في الوقت الذي تشددت فيه غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في عملية اقتناء سيارات الوزارة، خرج الذباب الإلكتروني، المسخر من قبل جهات تستهدف الوزيرة، ليشن حملة عليها، لم تقتصر على نشر أكاذيب بل امتدت إلى حياتها الشخصية.

وفي الوقت الذي راجت فيه أخبار عن أن الوزيرة خصصت أكثر من 240 مليون لاقتناء سيارة خاصة بها، كشفت مصادر أن الوزيرة خصصت المبلغ كاملا لاقتناء عشر سيارات لمختلف المصالح، أي أن ثمن السيارة الواحدة لا يتعدى 24 مليون سنتيم، كما اقتنت سيارات أخرى للوزارة بمبالغ بعيدة عن تلك المتداولة في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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