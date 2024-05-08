النيابة العامة تكشف برنامج مشاركتها في معرض الكتاب

تشارك رئاسة النيابة العامة، للمرة الرابعة على التوالي، في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس، في الفترة الممتدة من 10 إلى 19 ماي 2024 تحت شعار: “نيابة عامة مواطنة”.

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أعدت النيابة العامة لزوار رواقها، بهذه المناسبة، برنامجا متنوعا يتضمن عروضا وحلقات نقاش حول مواضيع تهم تدبير الزمن القضائي، ودور النيابة في تحقيق النجاعة القضائية، والولوج إلى العدالة، والجريمة الرقمية، والأدوار الجديدة للنيابة العامة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، ودور رئاسة النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة.

وسيكون زوار رواق رئاسة النيابة العامة، على مدى 10 أيام، يضيف البلاغ، على موعد مع عروض وحلقات نقاش حول مواضيع تهم تدبير الزمن القضائي، ودور النيابة في تحقيق النجاعة القضائية، والولوج إلى العدالة، والجريمة الرقمية، والأدوار الجديدة للنيابة العامة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، ودور رئاسة النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة.

كما سيطلع زوار المعرض، وفق المصدر ذاته، على أهم الخدمات التي تقدمها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، ودورها في حماية الحقوق والحريات والإشكالات التي تطرحها بعض المواضيع ذات الراهنية.

وأضاف بلاغ النيابة العامة أن رئاستها خصصت رواقا لعرض أزيد من 250 إصدارا لقضاة النيابة العامة على صعيد مختلف محاكم المملكة، وكذا عرض التقارير السنوية والدلائل العملية التي تصدرها، وبعض الوثائق بطريقة “برايل”، في إطار تقريب المعلومة القانونية لفائدة الأشخاص المكفوفين.

(ي.ع)