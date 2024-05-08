أوضاع أمنية مقلقة بجماعة التامري

عبرت فعاليات مدنية وجمعوية بجماعة التامري، شمال أكادير، عن استيائها مما أسمته “تردي الوضع الأمني بالجماعة”، بعد توالي حالات الاعتداء على المواطنين من قبل عصابات مدججة بأسلحة بيضاء، ومكونة بالخصوص من شباب يدمنون مختلف أصناف المخدرات، التي اجتاحت المنطقة، بشكل غير مسبوق، مقابل ضعف التغطية الأمنية بالمنطقة.

وذكرت مصادر “الصباح” أن أفراد عصابة اعترضوا فجر أمس (الثلاثاء) طريق جزار كان في طريقه إلى السوق، وانهالوا عليه بالضرب والجرح، وكادوا يزهقون روحه، بعد أن عمدوا إلى ضرب رأسه بالطوار، وهو الآن يرقد بالمستشفى في حالة حرجة.

وعاد الجناة لاعتراض سبيل شاب آخر، اليوم (الأربعاء)، واعتدوا عليه بشكل وحشي، ما تسبب له في جروح غائرة في الرأس.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجناة مازالوا في حالة فرار، في انتظار الاستماع إلى شهادات الضحايا، بعد تماثلهم للشفاء.

من جهة أخرى، طالبت الفعاليات التي اتصلت ب”الصباح”، بتكثيف الدوريات الأمنية للدرك الملكي، خصوصا بالليل، وتخصيص المداومة قصد ضمان التدخل العاجل في حالة وقوع حوادث مماثلة.

إقرأ أيضا: