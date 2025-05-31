حجز 50 كيلوغراما من الحشيش بباب سبتة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي باب سبتة المحتلة، بتنسيق مع عناصر الأمن، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (السبت)، انطلاقا من هذه البوابة الحدودية.

وحسب ما توصلت به “الصباح” من معطيات فإن عملية تفتيش روتينية لإحدى المركبات مكنت من وضع اليد على هذه الكمية من الممنوعات بعد حجز 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب مصادر “الصباح” فإن كمية المخدرات المحجوزة كانت مخبأة داخل واقي الصدمات الأمامي و الخلفي للسيارة، كما كان جزء منها مدسوسا داخل لوحة قيادة السيارة ذات الترقيم الوطني، من نوع (هيونداي سنتافي) التي كان على متنها مواطن مغربي من مواليد سنة 1967.

وبناء على ذلك تمت إحالة الشخص الموقوف على الضابطة القضائية من أجل التحقيق في ملابسات هذه العملية.

يوسف الجوهري (تطوان)

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