الصباح الفني
حفلات ذكرى المسيرة تنعش الساحة الفنية
انتعشت الساحة الفنية بفضل حفلات الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، وأحيى العديد من الفنانين بالمغرب وخارجه احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. ومن بين الفنانين الذين أطلوا على جمهورهم من خلال ذكرى المسيرة الخضراء، زهير البهاوي، والذي أحيى سهرة فنية، مساء الأحد الماضي بالعيون، قدم فيها أشهر أغانيه وأحدث أعمالهأكمل القراءة »
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