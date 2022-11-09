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الصباح الفني

حفلات‭ ‬ذكرى‭ ‬المسيرة‭ ‬تنعش‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية

منذ 20 ثانية
زكرياء‭ ‬الغافولي‭ (‬خاص‭)‬
انتعشت‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بفضل‭ ‬حفلات‭ ‬الذكرى‭ ‬47‭ ‬للمسيرة‭ ‬الخضراء،‭ ‬وأحيى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬بالمغرب‭ ‬وخارجه‭ ‬احتفالا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬أطلوا‭ ‬على‭ ‬جمهورهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذكرى‭ ‬المسيرة‭ ‬الخضراء،‭ ‬زهير‭ ‬البهاوي،‭ ‬والذي‭ ‬أحيى‭ ‬سهرة‭ ‬فنية،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بالعيون،‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬أشهر‭ ‬أغانيه‭ ‬وأحدث‭ ‬أعماله‭أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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