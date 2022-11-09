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القاطي: نبدع ولا نبالي
مازال الفيلم السينمائي “أنوال” يثير كثيرا من الجدل منذ انطلاق تصويره، الأمر الذي كان وراء خروج القاطي من جديد ليؤكد أنه يواصل إبداعه، دون أن يعطي أي أهمية للنقاش المفتوح حول العمل. وكتب القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “نبدع ولا نبالي، واثق الخطوة يمشي ملكا،أكمل القراءة »
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