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الصباح الفني

الضعيف‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الأردن

منذ 14 ثانية
يمثل‭ ‬الكاتب‭ ‬والمخرج‭ ‬المسرحي‭ ‬بوسلهام‭ ‬الضعيف‭ ‬المغرب‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬المسرح‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتتواصل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬منه‭.‬ ويشارك‭ ‬الضعيف‭ ‬ضمن‭ ‬إحدى‭ ‬ندوات‭ ‬المهرجان‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الأردنية،‭ ‬والذي‭ ‬تقدم‭ ‬فيه‭ ‬عروض‭ ‬مسرحية‭ ‬تمثل‭ ‬عدة‭أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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