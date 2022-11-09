الصباح الفني
الضعيف في مهرجان الأردن
يمثل الكاتب والمخرج المسرحي بوسلهام الضعيف المغرب ضمن فعاليات مهرجان المسرح الأردني في نسخته التاسعة والعشرين، التي انطلقت في سادس نونبر الجاري وتتواصل إلى غاية سادس عشر منه. ويشارك الضعيف ضمن إحدى ندوات المهرجان المنظم من قبل وزارة الثقافة الأردنية، والذي تقدم فيه عروض مسرحية تمثل عدةأكمل القراءة »
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