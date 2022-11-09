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وطنية

خبراء‭ ‬يناقشون‭ ‬رهانات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية

منذ 31 ثانية
ينظم‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقنين‭ ‬المواصلات‭ ‬ووكالة‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية‭ ‬ندوة‭ ‬دولية‭ ‬بمراكش،‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬وغدا‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬تتناول‭ ‬موضوع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬التقنين‭ ‬والمنافسة‭.‬ وأفاد‭ ‬بلاغ‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬مغاربة‭ ‬وأجانب،‭ ‬سيتناولون‭ ‬بالبحث‭ ‬والتحليل‭ ‬رهانات‭ ‬التطور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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