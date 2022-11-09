وطنية
خبراء يناقشون رهانات التكنولوجيا الرقمية
ينظم مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية ندوة دولية بمراكش، اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس)، تتناول موضوع التحول الرقمي بين التقنين والمنافسة. وأفاد بلاغ صادر عن الجهات المنظمة أن المشاركين في هذه التظاهرة من خبراء ومسؤولين مغاربة وأجانب، سيتناولون بالبحث والتحليل رهانات التطور الهام الذيأكمل القراءة »
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