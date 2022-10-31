fbpx
الصباح الفني

الإدريسي‭ ‬بمهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬القصير

منذ دقيقة واحدة
ستحظى‭ ‬الممثلة‭ ‬ماجدولين‭ ‬الإدريسي‭ ‬بتكريم‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬المنصورية‭ ‬السينمائي‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬ثامن‭ ‬عشر‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬عشرين‭ ‬منه‭.‬ ووقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬الإدريسي‭ ‬لتكريمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬شباب‭ ‬المنصورية‭ ‬للثقافة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬المنظمة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬المنصورية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬مهرجانات‭ ‬المنصورية‭ ‬والمركز‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى