الصباح الفني
الإدريسي بمهرجان الفيلم القصير
ستحظى الممثلة ماجدولين الإدريسي بتكريم خلال فعاليات مهرجان المنصورية السينمائي للفيلم القصير، المنظم من ثامن عشر نونبر المقبل إلى عشرين منه. ووقع الاختيار على الإدريسي لتكريمها من قبل جمعية شباب المنصورية للثقافة والتنمية الاجتماعية، المنظمة للمهرجان، في نسخته الثالثة، بدعم من جماعة المنصورية ومؤسسة مهرجانات المنصورية والمركزأكمل القراءة »
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