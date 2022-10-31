الرياضة
الدفاع يعجز عن الفوز بميدانه
أحرجه السوالم رغم النقص العددي وألف مشجع حضروا المباراة عجز الدفاع الحسني الجديدي عن الفوز بميدانه على شباب السوالم (0-0)، أول أمس (السبت)، ضمن الجولة السابعة من الدوري المغربي الاحترافي، رغم النقص العددي للفريق المنافس. ولم ترق المباراة إلى المستوى المنشود، رغم أن الفريق الجديدي بادر منذأكمل القراءة »
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