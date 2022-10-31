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الصباح الفني

البطيوي‭ ‬في‭ “‬النورس‭”‬

منذ دقيقة واحدة
خلود‭ ‬البطيوي‭ (‬خاص‭)‬
تستعد‭ ‬الممثلة‭ ‬خلود‭ ‬البطيوي،‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ “‬مسرح‭ ‬الشامات‭”‬،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬لعرض‭ ‬مسرحية‭ “‬النورس‭” ‬يوم‭ ‬ثاني‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬بقاعة‭ “‬باحنيني‭” ‬بالرباط‭.‬ ويأتي‭ ‬عرض‭ “‬النورس‭” ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تجربة‭ ‬مسرحية‭ ‬جديدة‭ ‬تخوضها‭ ‬فرقة‭ ‬الشامات،‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بموسمها‭ ‬المسرحي‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭. ‬و‭”‬النورس‭”‬،‭ ‬مسرحية‭ ‬مرتجلة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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