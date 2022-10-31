الصباح الفني
البطيوي في “النورس”
تستعد الممثلة خلود البطيوي، بتعاون مع فرقة “مسرح الشامات”، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لعرض مسرحية “النورس” يوم ثاني نونبر المقبل بقاعة “باحنيني” بالرباط. ويأتي عرض “النورس” في إطار تجربة مسرحية جديدة تخوضها فرقة الشامات، التي تحتفي هذه السنة بموسمها المسرحي الخامس والعشرين. و”النورس”، مسرحية مرتجلةأكمل القراءة »
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