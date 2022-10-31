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مقالات الرأي

العالم‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬ملكة‭ ‬جمال

منذ دقيقة واحدة
كوثر‭ ‬بنحليمة‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬المغرب‭                 (‬خاص‭)‬
ممثلة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬بإسرائيل‭ ‬تكتب‭ ‬عن‭ ‬دروس‭ ‬الحوار‭ ‬الثقافي‭ ‬التي‭ ‬تعلمتها بقلم‭: ‬كوثر‭ ‬بنحليمة‭ (*)‬ في‭ ‬طريقي‭ ‬إلى‭ ‬المنزل،‭ ‬حدثني‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬الأجرة‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يشاهدها‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشجعه‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬المباراة‭. ‬أخبرته‭ ‬بدوري‭ ‬عن‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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