مقالات الرأي
العالم من منظور ملكة جمال
ممثلة المغرب في مسابقة جمال الكون بإسرائيل تكتب عن دروس الحوار الثقافي التي تعلمتها بقلم: كوثر بنحليمة (*) في طريقي إلى المنزل، حدثني سائق سيارة الأجرة عن مباراة كرة القدم التي كان يشاهدها وكيف أن الفريق الذي كان يشجعه قد خسر المباراة. أخبرته بدوري عن الحدث الذيأكمل القراءة »
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