حوادث
10سنوات لمحام وعدل في سطو عقاري
المحكمة رفعت الغرامة في حقهما إلى 50 مليونا لكل واحد في فضيحة تزوير أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بحالات التنافي بمحكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق محام من هيأة الرباط، يتزعم عصابة للسطو العقاري، وبالعقوبة ذاتها في حق عدل بتيفلت، إضافةأكمل القراءة »
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