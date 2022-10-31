اذاعة وتلفزيون
“Werewolf by Night” على “ديزني بلس”
بثت شبكة “ديزني بلس” الفيلم التلفزيوني “Werewolf by Night”، من إخراج مايكل جيكينو. ويحكي العمل الفني قصة جماعة سرية، من صيادي الوحوش، اجتمعوا ليقرروا من سيكون القائد الجديد، بعد وفاة زعيمهم القديم أوليس، صاحب “حجر الدم”، ذي القدرة السحرية التي تمكن حاملها من اكتشاف الوحوش وإضعافها. وينتميأكمل القراءة »
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