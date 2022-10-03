الصباح الفني
أحجام في مسلسل سعودي
بدأ الممثل ياسين أحجام في الترويج للمسلسل السعودي “هبوب”، الذي سيعرض قريبا على قناة “إم بي سي وان”، والذي سيطل فيه على الجمهور العربي من خلال تقمصه أحد الأدوار. وتقاسم أحجام خبر مشاركته في العمل مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، الذين تجاوبوا معه من خلال مجموعةأكمل القراءة »
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