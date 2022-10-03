الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي تعذر على حميد أحداد، مهاجم الوداد الرياضي، أمس (الأحد)، المشاركة في مباراة فريقه ضد نهضة بركان، لحساب الجولة الرابعة من البطولة. وأصيب أحداد بخلع في الكتف خلال الحصة التدريبية الخميس الماضي. وسيخضع أحداد لمزيد من الفحوصات لتحديد إمكانية مرافقته للوداد في رحلته إلى نيجيريا لمواجهةأكمل القراءة »
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