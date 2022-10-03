الرياضة
174 قتيلا في مباراة الدم بأندونيسيا
صدمة بعد أعمال عنف غير مسبوقة في مباراة بالدوري المحلي أصيب العالم بصدمة كبيرة، بعد انتشار صور أعمال العنف والشغب، التي اندلعت في ملعب كانجوروهان بمالانغ الأندونيسية، خلال مباراة في الدوري المحلي، جمعت بين ناديي “أريما إف سي” و”بيرسيبايا سورابايا”، والتي راح ضحيتها 174 شخصا، مقابل إصابةأكمل القراءة »
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