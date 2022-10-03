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من مومباي إلى بيروت… مواطنون في مواجهة الفساد
عندما تغيب الديمقراطية يكون جواب الحكومات هو سيل من السباب والتخوين عادل بنحمزة بقلم: عادل بنحمزة(*) في بيروت قبل أزيد من أسبوعين، تنكرت الشابة اللبنانية سالي حافظ في زي لص مقتحمة وكالة مصرفية وهي تحمل مسدساً مجبرة موظفي البنك على منحها 13 ألف دولار أمريكي، تبيّنأكمل القراءة »
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