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من‭ ‬مومباي‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭… ‬مواطنون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفساد

منذ 4 دقائق
"سالي حافظ" خلال اقتحام البنك (أ ف ب)
عندما‭ ‬تغيب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬يكون‭ ‬جواب‭ ‬الحكومات‭ ‬هو‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬السباب‭ ‬والتخوين عادل بنحمزة بقلم‭: ‬عادل‭ ‬بنحمزة‭(*) ‬ في‭ ‬بيروت‭ ‬قبل‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬أسبوعين،‭ ‬تنكرت‭ ‬الشابة‭ ‬اللبنانية‭ ‬سالي‭ ‬حافظ‭ ‬في‭ ‬زي‭ ‬لص‭ ‬مقتحمة‭ ‬وكالة‭ ‬مصرفية‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬مسدساً‭ ‬مجبرة‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬منحها‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬تبيّن‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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