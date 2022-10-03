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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
بنشريف كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬بنشريف‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عندما‭ ‬يسعد‭ ‬البليد‭ ‬ويفرح‭ ‬التافه،‭ ‬يشعر‭ ‬النبيه‭ ‬وصاحب‭ ‬العقل‭ ‬والفكر‭ ‬بالشقاء‭ ‬والسأم‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الحب‭ ‬ليس‭ ‬إحساسا‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬فن‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬ تاج‭ ‬الدين كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ساندية‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬تدوينة‭أكمل القراءة »

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