الصباح الفني
قالوا
بنشريف كتب الإعلامي عبد الصمد بنشريف تدوينة جاء فيها “عندما يسعد البليد ويفرح التافه، يشعر النبيه وصاحب العقل والفكر بالشقاء والسأم”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحب ليس إحساسا فقط، بل فن أيضا». تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين تدوينةأكمل القراءة »
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