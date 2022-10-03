الرياضة
25 لاعبة في دوري بإسبانيا
اللائحة ضمت لاعبات جديدات واستبعاد روزيلا وآيت الحاج ومرابط وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي الدعوة إلى 25 لاعبة، للمشاركة في دوري دولي بإسبانيا، خلال الفترة بين 3 و11 أكتوبر الجاري، استعدادا لمونديال أستراليا ونيوزيلندا السنة المقبلة. وضمت لائحة المنتخب النسوي 11 لاعبة محترفة بأوربا، ضمنهنأكمل القراءة »
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