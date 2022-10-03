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الرياضة

نفاد الرحلات الاستثنائية لمونديال قطر

منذ دقيقتين
إقبال قياسي في زمن وجيز ووكالات أسفار تطلق عروضا جديدة عرفت وكالات الخطوط الملكية المغربية، نفادا سريعا للرحلات الاستثنائية، التي أعلنت عنها وزارة الرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم، نهاية الأسبوع الماضي، لتسهيل مهمة سفر جماهير المنتخب الوطني لقطر، لدعم الأسود، خلال مباريات كأس العالم قطر 2022. وأكدأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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