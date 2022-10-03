الرياضة
المغرب يدخل سباق “كان 2025”
تطور البنيات التحتية والاستقرار الأمني يرجحان كفته وانزعاج بالجزائر وموتسيبي: لن نفضل ترشح بلد على حساب آخر علمت «الصباح» أن المغرب سيقدم ترشيحه رسميا لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لدورة 2025، بعد سحبها من غينيا، بسبب عدم جاهزيته وافتقار هذا البلد للبنيات التحتية لتنظيم هذه التظاهرة الإفريقية.أكمل القراءة »
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