اذاعة وتلفزيون
صفحات من تاريخ مراكش على “الثقافية”
“أطلس المغرب” يسلط الضوء على المدينة خلال العصرين الوسيط والحديث انتهى حميد المرجاني، معد ومقدم برنامج” أطلس المغرب” على قناة “الثقافية” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون من تصور برنامج خاص عن مراكش، اختار من خلاله تسليط الضوء على صفحات من تاريخها في العصرين الوسيط والحديث.أكمل القراءة »
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