الصباح الفني
زيدان يناقش الرواية والتاريخ بالبيضاء
يحل المفكر والروائي المصري يوسف زيدان، مساء اليوم (الاثنين) ابتداء من السادسة، ضيفا على المؤسسة الإفريقية للثقافة والقراءة، ضمن لقاء فكري في موضوع “التاريخ والخيال الروائي في روايات يوسف زيدان” بالمركب الثقافي الأحباس ـ الوازيس بالبيضاء. وسيحاول زيدان في هذا اللقاء أن يتطرق إلى جوانب من مسارهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا