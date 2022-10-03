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الصباح الفني

زيدان‭ ‬يناقش‭ ‬الرواية‭ ‬والتاريخ‭ ‬بالبيضاء

منذ 11 دقيقة
يحل‭ ‬المفكر‭ ‬والروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬السادسة،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإفريقية‭ ‬للثقافة‭ ‬والقراءة،‭ ‬ضمن‭ ‬لقاء‭ ‬فكري‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ “‬التاريخ‭ ‬والخيال‭ ‬الروائي‭ ‬في‭ ‬روايات‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭” ‬بالمركب‭ ‬الثقافي‭ ‬الأحباس‭ ‬ـ‭ ‬الوازيس‭ ‬بالبيضاء‭.‬ وسيحاول‭ ‬زيدان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬مساره‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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