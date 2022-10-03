الصباح الفني
”الجاز” يصدح بشالة
حفلات مزجت بين موسيقى الجاز والموسيقى المغربية من تقديم 50 موسيقيا محليا وأوربيا انطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات مهرجان موسيقى الجاز في الرباط، بمشاركة أكثر من50 موسيقيا محليا وأوربيا. وعرف حفل الافتتاح مشاركة مجموعة من الأسماء من جنسيات مختلفة بينهم أفارقة وأوربيون، ينتمون لفرقتي “أريفا” و”ماجيك سبيريتأكمل القراءة »
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