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الصباح الفني

‭”‬الجاز‭” ‬يصدح‭ ‬بشالة

منذ 11 دقيقة
من أجواء حفل الافتتاح (عبد المجيد بزيوات)
حفلات‭ ‬مزجت‭ ‬بين‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬والموسيقى‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬50‭ ‬موسيقيا‭ ‬محليا‭ ‬وأوربيا انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬موسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬في‭ ‬الرباط،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من50‭ ‬موسيقيا‭ ‬محليا‭ ‬وأوربيا‭. ‬وعرف‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬بينهم‭ ‬أفارقة‭ ‬وأوربيون،‭ ‬ينتمون‭ ‬لفرقتي‭ “‬أريفا‭” ‬و‭”‬ماجيك‭ ‬سبيريت‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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