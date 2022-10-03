الصباح الفني
الراقصة مايا “تناقش” الإرث
عادت الراقصة المغربية مايا دبايش لإثارة الجدل من جديد، حيث ظهرت، أخيرا، في بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام، تحدثت فيه عن موقفها من المساواة في الإرث. وعبرت مايا خلال هذا البث عن عدم رضاها على طريقة تقسيم الميراث في الشريعة والقانون المغربي، معتبرة أنه يجب أنأكمل القراءة »
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