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نهى في “رمضان كريم” تستعد الفنانة نهى صالح لبدء تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن شخصية “سامية”، التي قدمتها في الجزء الأول ستشهد العديد من التطورات، خاصة في علاقتها مع زوجها “جمال”. وشاركت نهى صالح في فيلم “200 جنيه”،أكمل القراءة »
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