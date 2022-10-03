وطنية
حرب الميزانيات بالوزارات
الأغلبية تعيش أزمة صامتة بين مكوناتها ولم تعقد اجتماعها طيلة شهرين استعرت الحرب بين وزراء حكومة عزيز أخنوش، للرفع من الميزانية القطاعية لكل وزارة، كي يقع تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الخاص بكل وزير على حدة، وتلبية انتظارات المواطنين، وتفادي الإعفاء الوزاري في أي تعديل حكومي مرتقب، وفقأكمل القراءة »
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