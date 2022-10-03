اذاعة وتلفزيون
أفلام سعودية على “نتفليكس”
أطلقت منصة “نتفليكس” مجموعة من الأفلام القصيرة بعنوان: “مواهب سعودية واعدة” تتألف من 11 فيلما قصيرا، احتفاء بالقدرات الإبداعية لصناع الأفلام السعوديين الناشئين. وتتضمن المجموعة باقة من أفلام الرعب والمغامرات العائلية والرسوم المتحركة والخيال العلمي، إلى جانب القصص الواقعية. وتقدم هذه الأفلام لمحة عن أعمال بعض الأصواتأكمل القراءة »
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