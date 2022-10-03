الصباح الفني
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قمامة البشر على سطح المريخ ترك البشر أكثر من 15 ألف رطل من القمامة على سطح المريخ خلال آخر 50 عاما، رغم أنه لم يسبق لأي شخص أن وطأت قدماه سطح الكوكب الأحمر. حلل كاجري كيليك، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في علم الروبوتات بجامعة ويست فيرجينيا، كتلةأكمل القراءة »
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