fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 4 دقائق
قمامة‭ ‬البشر‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ ترك‭ ‬البشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬رطل‭ ‬من‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أن وطأت‭ ‬قدماه‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭. ‬حلل‭ ‬كاجري‭ ‬كيليك،‭ ‬زميل‭ ‬أبحاث‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الروبوتات‭ ‬بجامعة‭ ‬ويست‭ ‬فيرجينيا،‭ ‬كتلة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى