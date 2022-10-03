الرياضة
الزمامرة يواصل الصدارة
فاز بهدف لصفر على الخميسات ومستور يتألق مجددا تمكن نهضة الزمامرة من مواصلة نتائجه الإيجابية، بتحقيقه الفوز الرابع تواليا، أول أمس (السبت)، أمام مضيفه الاتحاد الزموري للخميسات، بهدف لصفر، بملعب 18 نونبر بالخميسات، مواصلا صدارته لبطولة القسم الثاني، برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الخميسات في أربعأكمل القراءة »
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