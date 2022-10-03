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معضلة‭ ‬اليمين‭ ‬الأوربي‭ ‬أم‭ ‬معضلة‭ ‬الديمقراطية؟

منذ 4 دقائق
زعيمة‭ ‬حزب‭ "‬إخوة‭ ‬إيطاليا‭"          (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
التنظيمات‭ ‬الإسلاموية‭ ‬تلجأ‭ ‬للعنف‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬والمتطرفون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬يتصدرون‭ ‬المشهد‭ ‬عبر‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬ سالم‭ ‬الكتبي بقلم‭: ‬د‭. ‬سالم‭ ‬الكتبي‭ ‬‭(*)‬ منذ‭ ‬فوز‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬بالانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬تبدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬قلقاً‭ ‬واضحاً‭ ‬حيال‭ ‬التوجهات‭ ‬اليمينية‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭أكمل القراءة »

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