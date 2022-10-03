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معضلة اليمين الأوربي أم معضلة الديمقراطية؟
التنظيمات الإسلاموية تلجأ للعنف للوصول إلى الحكم والمتطرفون في أوروبا يتصدرون المشهد عبر صناديق الاقتراع سالم الكتبي بقلم: د. سالم الكتبي (*) منذ فوز جورجيا ميلوني بالانتخابات العامة في إيطاليا، تبدي الكثير من الدول الغربية قلقاً واضحاً حيال التوجهات اليمينية لرئيسة الوزراء الجديدة، ولاسيما ما يتعلقأكمل القراءة »
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