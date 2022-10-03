الرياضة
رجاء الكبير… سهام النقد تتجه للاعبين
احتقان بمستودع الملابس وغضب بعد التعادل بالمحمدية بات لاعبون من الرجاء الرياضي في قلب العاصفة، بعد عجز الفريق عن الفوز للدورة الرابعة على التوالي، بتعادله أمام شباب المحمدية (0-0)، الجمعة الماضي بملعب البشير. وظهر تحسن على أداء الفريق الأخضر في أول مباراة يخوضها تحت قيادة مدربه الجديدأكمل القراءة »
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