انتحار دركي برصاصة داخل منزله الوظيفي

وضع الدركي، المسمى قيد حياته (أ ـ ب) حدا لحياته، اليوم الإثنين، بمنزله الوظيفي التابع للتكنة العسكرية للمركز الترابي للدرك الملكي ببودربالة بإقليم الحاجب، بطلقة رصاص من سلاحه الوظيفي على مستوى رأسه.

وتسبب الحادث في حالة استنفار في صفوف فرق الدرك الملكي إقليميا وجهويا ووطنيا، لأن المرحوم كان قيد حياته يتمتع بأخلاق عالية وسلوك حسنة، وكان يشتغل بإخلاص وتفان خدمة للمصلحة العليا للمواطنين، وكان يشارك في تدخلات أمنية ناجحة بالمنطقة، استحسنها المواطنون وعادت الهدوء والطمأنينة في صفوف السكان، الذين كانوا يعانون ظاهرة قطاع الطرق واعتراض سبيل المارة والسرقة بالخطف.

وجرى، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتح تحقيق قضائي في الموضوع لمعرفة أسباب ودوافع انتحار الدركي، الذي تم تكريمه في حفل نظمته جماعة أيت بوبيدمان والمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، الأربعاء الماضي، وتسليمه شهادة تقديرية مع 5 زملائه، بعدما انتهت ولايتهم بمركز الدرك ببودربالة وتم تحريكم نحو مناطق أخرى بالمملكة، في إطار الحركة العادية لرجال الدرك كل سنة.