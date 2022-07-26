إدانة حقوقية لمشاركة زيان ادعاءات المخابرات الجزائرية ضد المملكة

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مشاركة محمد زيان، المحامي الموقوف عن العمل بموجب حكم قضائي، لبعض التدوينات التي تستهدف المغاربة بادعاءات لا أساس لها من الصحة، واختلاقه وقائع قصد إضعاف صورة المؤسسة الأمنية والمس بها.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للرابطة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، بالادعاءات الكاذبة والسيناريوهات الوهنية والسريالية، التي تقودها المخابرات الجزائرية ضد مسؤولين مغاربة عبر عملائها المأجورين، وتحديدا العميل المخابراتي المسمى “سعيد بن سديرة”، الذي استهدف رموز المملكة وأهان الشعب المغربي ومؤسساته الأمنية والمختلفة، باختلاق أحداث لا تمت للحقيقة بصلة، والتي شاركها زيان عبر تدوينات، مصطفا بذلك إلى جانب أعداء المملكة.

وأكدت الرابطة دراستها لكافة سبل الرد القانونية والإدارية ضد بن سديرة، على الصعيد الدولي، وزيان، على الصعيد الوطني، داعية كافة الهيئات الحقوقية والمعنية بالمواطنة إلى التصدي لكل المحاولات اليائسة لقلب الحقائق وتزوير الأخبار ضد المسؤولين المغاربة والشعب المغربي.

(ي.ع)