وزير خارجية سيراليون: العلاقات مع المغرب بلغت “مستوى غير مسبوق”

أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليوني، تيموثي موسى كابا، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العلاقات بين المغرب وسيراليون ما فتئت تتعزز على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا أنها بلغت حاليا “مستوى غير مسبوق”.

وأشاد الوزير السيراليوني، عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين.

ومضى قائلا “سجلنا التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بالداخلة في 15 يناير 2021″، لافتا إلى أن بلاده ملتزمة بتعزيز الاستثمار والمبادلات التجارية.

وفي سياق ذي صلة، أعرب موسى كابا عن شكره للمغرب على الدعم الذي يقدمه لسيراليون في العديد من القطاعات، مستشهدا، في هذا الصدد، بدعم المملكة، على الخصوص، في المجالين الفلاحي والديني.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد الوزير السيراليوني دعم بلاده الكامل لمخطط الحكم الذاتي، الذي يظل الحل الوحيد “ذي المصداقية والجدية والواقعية” لهذا النزاع، معربا عن دعمه للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية لهذه القضية.

كما ذكر بدعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمغرب، كما يتجلى ذلك في فتح سيراليون قنصلية بالداخلة سنة 2021، ومشاركتها في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، بدعوة من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

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