تعيينات جديدة في مناصب مسؤولي الأمن بالبيضاء

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي بالبيضاء، شملت رئيس دائرة للشرطة بمنطقة أمن عين الشق، ومنصب رئيس دائرة للشرطة بالنيابة بمنطقة أمن الحي الحسني.

وعلمت “الصباح” أن قرار التعيينات، الذي أشر عليه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، هم أيضا وضع أطر أمنية جديدة على رأس المصالح التابعة لشرطة الزي الرسمي بالبيضاء، إذ تم تعيين رئيسين للهيئة الحضرية ولفرقة السير الطرقي بمنطقة أنفا، وتعيين رؤساء جدد لفرق السير الطرقي بمناطق الأمن بكل من حي الرحمة والفداء مرس السلطان وعين الشق.

وعل غرار التعيينات السابقة، تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على معايير الكفاءة والانضباط، ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.