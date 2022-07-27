حوادث
مصرع شخصين بالناظور في حادثين مختلفين
لقي طفل قاصر مصرعه، الخميس الماضي على الفور، جراء إصابته بصعقة كهربائية أردته قتيلا. وحسب مصادر ” الصباح ” فإن الطفل البالغ من العمر 12 عاما كان يسبح في مياه بحيرة «مارتشيكا» بكورنيش الناظور، وبعد مغادرته المكان توجه صوب أحد المحلات الموجودة بالكورنيش، قبل أن يلمس قطعة حديدية كانت بجوارأكمل القراءة »
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