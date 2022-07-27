حوادث
4 سنوات لإفريقي بالجديدة
توبع من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بارتكاب السرقة الموصوفة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ، أخيرا، بمؤاخذة إفريقي من جنسية كامرونية يبلغ من العمر 31 سنة وحكمت عليه ب 4 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المشتبه فيهأكمل القراءة »
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