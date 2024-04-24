زيادة حركة النقل الجوي بمطار محمد الخامس الدولي

أفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات خاصة بحركة النقل الجوي برسم الربع الأول من سنة 2024، أن حصيلة مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء سجلت زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

وفي التفاصيل، أبرز المكتب أنه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2024 استقبل مطار محمد الخامس الدولي 2 مليون و255 ألفا و423 مسافرا، مقابل 2 مليون و127 ألفا و386 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 6 بالمائة.

وبشأن حصيلة مطار الدار البيضاء برسم شهر مارس لوحده، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4 بالمائة (705.030 مسافرا خلال سنة 2024 ) مقابل (736.770 مسافرا خلال 2023 ).

وبخصوص حركة النقل الجوي التجاري على المستوى الوطني، يضيف المصدر ذاته، استقبلت المطارات المغربية خلال الربع الأول من سنة 2024 ما مجموعة 6 ملايين و873 ألفا و487 مسافرا، عبر 51 ألفا و282 رحلة جوية، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ 14 في المائة و 11 في المائة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وفي الشق المتعلق بالاستثمارات بشكل عام، أكد المكتب الوطني للمطارات أنه يواصل برنامجه الطموح للاستثمار الذي يهم أيضا مطار الدار البيضاء، موضحا أنه يجري حاليا، إنجاز عدة مشاريع كبرى (تطوير مطار الرباط – سلا، إطلاق أعمال توسعة مطار تطوان، وتطوير البنى التحتية الجوية لمطار الحسيمة، …)، وسيتم إطلاق مشاريع أخرى قريبا (توسعة وإعادة تهيئة مطارات أكادير ومراكش و طنجة، …)، دون نسيان مطار الدار البيضاء الذي توجد دراساته حاليا في طور الإنجاز.

(و م ع)

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