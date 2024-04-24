أمريكا ل”تيك توك”: إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر

تم الاعتماد على قانون من قبل الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء يطالب شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك بقطع علاقاتها مع شركتها الأم “بايتدانس” ومع الصين بشكل عام، وذلك لتفادي خطر حظرها في الولايات المتحدة.

وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن فورًا أنه سيوقع هذا القانون الذي أقره مجلس النواب قبل عدة أيام.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتضمن تقديم مساعدات لعدة دول من بينها أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقد عبر الرئيس الأميركي المنتخب لولاية ثانية، جو بايدن، عن قلقه بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في أبريل الماضي.

وقد اعترضت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب يوم السبت، معتبرة أن حظرها “سيكون انتهاكًا لحرية التعبير” لأكثر من 170 مليون أميركي.

إذا تم تنفيذ هذا القانون، فسيضطر بايتدانس – الشركة الأم لتيك توك – إلى بيع التطبيق في غضون 12 شهرًا، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر آبل وغوغل في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الحظر المحتمل قد يواجه تحديًا قانونيًا.

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