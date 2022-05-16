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خاص

رجة في الحقل الديني

منذ دقيقتين
إمارة المؤمنين أطلقت ورش إعادة ضبط المجال ومحاربة التطرف يشكل المغرب نموذجا ناجحا لإعادة هيكلة الحقل الديني، إذ أن هذا المشروع الذي أطلق منذ تعيين أحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية في 2002، عرف تطورا كبيرا، وظل مفتوحا على التحيين والتجديد. وما يجعل النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، نموذجيا،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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