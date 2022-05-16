الصباح السياسي
تقارب بين الإسلاميين والاشتراكيين
وقف الملاسنات بين أحزاب المعارضة عقد رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب لقاءات بالأمناء العامين لأحزابهم، من أجل التنسيق والتوافق قصد الاشتغال جنبا إلى جنب في عدة ملفات، وضد ما أطلقوا عليه ” تغول” الحكومة، بسبب هيمنة منتخبيها على البرلمان، وأغلب الجهات والعمالات والأقاليم، والبلديات، والمقاطعات. ولم يكن بالمستطاع جمع شملأكمل القراءة »
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