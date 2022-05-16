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خاص

شهادات

منذ دقيقتين
خطوات استباقية لمعالجة الظاهرة الإرهاب الذي حدث في 16 ماي وضرب استقرار المغرب، كانت له تداعياته بعد أن غير أسلوبه 180 درجة في ما يخص المؤسسات الأمنية، سيما أجهزة المخابرات والاستعلامات التي أصبح على أفرادها مضاعفة اليقظة والانتباه والقيام بالحراسة المشددة من جميع المنافذ، وهو ما تحقق اليوم. المؤسسات الأمنيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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