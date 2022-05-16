خاص
خطة القضاء على أحزمة البؤس
برامج للتنمية البشرية ولإعادة الإيواء وهيكلة أحياء الصفيح في الضواحي طور المغرب إستراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة واستباقية وفعالة لمكافحة الإرهاب ومختلف مظاهر التطرف، تقوم على هيكلة مؤسساتية وقانونية متطورة وملائمة، تدمج البعد الأمني، مع المساهمة في الآن نفسه في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية، على نحو متكامل، فضلا عنأكمل القراءة »
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