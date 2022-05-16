خاص
المغـرب بـات أكثـر أمنـا
شيخ السلفية السابق رفيقي قال إن بعض الشيوخ أصبحوا أكثر تطرفا ويؤصلون للعنف والكراهية في خطاباتهم يتحفظ محمد عبد الوهاب رفيقي، “شيخ السلفية” السابق، على سؤال المراجعات التي قام بها بعض شيوخ هذا التيار، بعد أحداث 16 ماي الإرهابية. يقول، في اتصال مع “الصباح”، إن ما يعرف إعلاميا ب”شيوخ السلفية”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا