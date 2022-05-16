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خاص

المغـرب بـات أكثـر أمنـا

منذ دقيقتين
شيخ السلفية السابق رفيقي قال إن بعض الشيوخ أصبحوا أكثر تطرفا ويؤصلون للعنف والكراهية في خطاباتهم يتحفظ محمد عبد الوهاب رفيقي، “شيخ السلفية” السابق، على سؤال المراجعات التي قام بها بعض شيوخ هذا التيار، بعد أحداث 16 ماي الإرهابية. يقول، في اتصال مع “الصباح”، إن ما يعرف إعلاميا ب”شيوخ السلفية”أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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